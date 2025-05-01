У Буде-Глимт не будет нескольких ключевых игроков в первом матче полуфинала Лиги Европы против Тоттенхэма.

Норвежский Буде-Глимт не сможет выставить оптимальный состав на первый полуфинал Лиги Европы с Тоттенхэмом. Травмы и дисквалификации ограничили возможности главного тренера Кьетиля Кнутсена. Так, центральный защитник Один Бьортуфт досрочно покинул поле в последнем матче чемпионата Норвегии из-за травмы, также есть вопросы относительно участия в матче со "шпорами" вингера Уле Бломберга.

Историческое достижение благодаря победе в серии пенальти в видеообзоре матча Лиги Европы Лацио – Буде-Глимт – 3:1

Вдобавок ко всему капитан Патрик Берг дисквалифицирован на первый матч из-за накопления желтых карточек Лиги Европы, как и его партнер по полузащите Хакон Эвьен. Дисквалификацию за свое удаление заработал и автор гола в ворота Лацио в Риме Андреас Хельмерсен.

Как информирует спортивный обозреватель Viaplay Йонас Берг-Йонсен в подкасте An Echo of Glory, Буде-Глимт не был осведомлен о правилах УЕФА, в которых говорится о том, что дисквалификация предоставляется после трех предупреждений и каждой нечетной карточки после этого. Поскольку правила после стадии 1/4 финала меняются и все предупреждения аннулируются (если только игроки не получили третьей, пятой, седьмой и так далее желтой), администраторы норвежцев ошибочно считали, что их игроки могут получать карточки в Риме и выходить сухими из воды.

Согласно источнику, эта информация существенно изменила атмосферу в раздевалке команды после победы над Лацио в серии пенальти. Йонас Берг-Йонсен отметил, что у команды "и близко нет" равноценной замены Патрику Бергу.

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