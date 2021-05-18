Чемпионшип, полуфинал плей-офф, первые матчи

Борнмут – Брентфорд – 1:0

Гол: Данжума, 55

Барнсли – Суонси – 0:1

Гол: А. Айю, 39

Борнмут имел серьезное преимущество над Брентфордом, однако забить удалось лишь однажды. Помогла авантюра от Понтуса Янссона. Капитан гостей дерзко побежал в атаку и "обрезался", обнажив позицию правого центрального защитника. Именно туда ворвался Арно Данжума, который подытожил контратаку точным ударом в нижний угол.

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С таким же счетом завершился поединок Барнсли и Суонси, хотя здесь торжествовали гости. Решающий мяч в активе именитого Андре Айю. Ганский форвард убрал защитника в штрафной и пробил точно под дальнюю штангу. Барнсли устроил штурм в начале второго тайма, и тут за дело взялся Фредди Вудмен. Голкипер "лебедей" совершил несколько роскошных сэйвов, сохранив для своей команды минимальное преимущество.

Оба матча состоятся 22 мая. Напомним, первые две путевки в самую дорогую лигу мира забрали Норвич и Уотфорд.

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