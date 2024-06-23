"СК Днепр-1 исчезает! Процесс запущен. На данный момент клуб капитализировал значительные средства на продажах Гуцуляка, Пихаленка, Волынца. На пороге ухода Сваток, Мирошниченко и Адамюк. В то же время заработанное в клубе не спешат пускать на погашение долга перед командой, хотя до конца месяца обещали всем зарплату за январь.

В СК Днепр-1 отреагировали на слухи о прекращении существования – есть основания для беспокойства

Еще группа футболистов через неделю покинет клуб в статусе свободных агентов. Поэтому в составе СК Днепр-1 на момент выхода из отпуска не наберется достаточно состава, чтобы начать полноценный тренировочный процесс.

Некого будет подтянуть и с юношеской команды, где от силы останется пара футболистов. В U-19 и тренер до сих пор даже не назначен. По моей информации, была договоренность с Александром Грицаем, но сейчас все поставлено на паузу.

Если даже вдруг клуб и захочет продолжить свою жизнедеятельность, то укомплектоваться не сможет из-за трансферного бана (задолженности перед Фаресом Балули, Янисом Хамашем, Александром Кучером и т.д.). Пока все идет к тому, что план следующий – продать всех по максимуму, получить бабки и по-тихому закрыть лавочку", – написал Бурбас в своем Telegram-канале

Напомним, СК Днепр-1 по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице УПЛ четвертое место и завоевал право представлять Украину в Лиге конференций (согласно жребию против венгерской Академии Пушкаша во 2-м квалифайраунде).

СК Днепр-1 на выход – известно, кто может заменить команду Максимова в УПЛ