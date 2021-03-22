"За эти пять месяцев, прошедших со времени последнего сбора, я очень соскучился по партнерам по сборной. Здесь невероятная атмосфера и очень приятно вернуться в лагерь" сине-желтых ". Это для всех позитив.

Сборная Украины получила результаты тестов на коронавирус – трое игроков не занимались с командой на первой тренировке

У нас очень непростой сезон: сначала квалификация к чемпионату мира, тогда Евро, потом снова квалификация. Очень много испытаний на один сезон. Год очень тяжелый, но и очень интересный. В конце концов, очень хорошо, что есть такие турниры. Мы получим серьезный опыт, которого нам очень не хватает", – сказал Забарный пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины сегодня, 22 марта, начала первый сбор в новом году. Уже завтра "сине-желтые" в 16:00 отправятся в Париж на первый матч отбора к ЧМ-2022 против Франции.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній