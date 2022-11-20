Третий по силе дивизион Венгрии подарил курьез, который обсуждает едва ли не все футбольное сообщество.

Кристиан Тот сконфузился во время матча резервных команд. В один момент он взял у своего сына игрушечный пистолет и прицелился в арбитра. Этот эпизод был внесен в протокол поединка.

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Казалось, что на этом история завершится, но тамошний Дисциплинарный комитет принял строгое решение по поводу венгра – пожизненная дисквалификация от футбола, сообщает Nemzeti Sport .

Сам игрок в комментарии прессе оправдывается: "Я просто пошутил. Не было намерения нанести кому-то вред. Это был пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного, но я и подумать не мог, что это приведет к таким последствиям. Получилось очень тупо".

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