"Сегодня было не то, что мы планировали на эту игру. Пытались показать характер, после пропущенного гола. Но, в общем, получилось не то, что мы планировали на этот матч. Почему не можем забить в течение 4 матчей подряд? Нужно нам работать над реализацией. Мы стараемся акцентировать внимание на этом, что нужно нагнетать у чужих ворот. Работаем над этим.

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Не хватает хорошего нападающего? Нет, нападающие у нас есть. Но чего-то не хватает. Что нужно сделать? Работать дальше, только так. Червак раньше играл на воротах? Я думаю, что нет. Конечно, что так мы не планировали. Счет 1:0, мы уступали, нужно было что-то менять. Решили выпустить на поле более свежих игроков, чтобы создать какие-то моменты. Но так случилось, что получили вторую красную карточку и пришлось Черваку становиться в ворота.

Он сам захотел стать на ворота? Мы тренерским штабом решили. Думали, что возможно Евгений Ткачук, но решили, что лучше будет, если Червак. Мы знали, мы уступали 1:0, но не планировали, что так будет. Мы сразу выходили более атакующим составом. В перерыве мы попросили, чтобы быстрее двигался мяч, чтобы команда быстрее доходила до чужих ворот. Получилось так, что соперники хорошо сыграли от защиты и могли нас еще ловить на контратаках. К сожалению, нам не удалось довести дело, чтобы, хотя бы, сравнять счет", – приводит слова Эдмара официальный сайт Металлиста 1925.

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