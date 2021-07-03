"После матча со Швецией мы были невероятно счастливы, как и вся Украина. Получили множество сообщений, видели много крутых видео. Но я не очень эмоциональный человек. Уже успокоился и начал готовиться к следующей игре.

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Тактику 3-5-2 мы уже не раз использовали раньше, даже довольно успешно. Так было, например, когда мы сыграли вничью с Францией. Тренерский штаб нам все тщательно объяснил. Каждый четко понимал, что и как должен делать", – цитирует Матвиенко сайт УЕФА.

Уже сегодня сборная Украины сыграет в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В предыдущем раунде плей-офф "Три льва" одолели Германию со счетом 2:0, а "сине-желтые" прошли Швецию (2:1).

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