– Йожеф Йожефович, как вам матч Шахтера, получили удовольствие от просмотра?

– Я действительно получил удовольствие от игры Шахтера, в отличие от матча Динамо. Бразильцы просто феерили на поле, с техникой у них все замечательно, прекрасное видение поля и передачи. Шахтер против Бешикташа показал себя с наилучшей стороны. Я даже и не припомню, Был ли у них какой-то брак.

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Уже можно сказать, что Туран хорошо поработал с командой. Было видно спокойствие и дисциплину на поле. Шахтер хорошо сбивал темп контролем мяча, когда это было нужно. Я поздравляю Шахтер с заслуженной победой – команда показала себя с наилучшей стороны и принесла Украине очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

– Чего ожидаете от ответного матча Шахтера и Бешикташа?

– Шахтеру не будет тяжело. Донецкая команда спокойно будет контролировать мяч, а в защите Бешикташ ничего не сможет поделать против бразильцев. Они просто сильнее, – сказал Сабо для Blik.

К слову, Ответная игра между Шахтером и Бешикташем запланирована на 31 июля.

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде