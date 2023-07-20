"В современном футболе мне многое не нравится. И не только сейчас, но и раньше. Сейчас в Луцке нет профессиональной команды, и это самая большая моральная проблема для меня. Я всегда стремился созидать и развивать, работал 24 часа в сутки. Постоянно думал, как повезти команду на игры, где провести сборы, где купить форму.

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Помню, как возил пшеницу на спиртзавод, получал спирт, продавал его и за счет этого выдавал команде зарплату. Не было спирта – продавал картошку и муку. Вертелся как мог, чтобы Волынь жила. Разные времена были.

Все козырные клубы хотели Волынь одурачить и обыграть, но это далеко не всегда удавалось. Большие клубы имели поддержку из государственных бюджетов и смеялись над нами: "Куда вы лезете в Высшую лигу, у вас же денег нет?". Хотя сами брали деньги у всех украинцев – из бюджета страны. Где были наши президенты: Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко? Волыни никто не помогал из политических деятелей того времени", – пожаловался Кварцяный в интервью FanDay.

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