"Конечно, я радуюсь, что смог стать полезным. Считаю, команда одержала хорошую победу и заработала три очка. Хороший гол забил. Была подача на Траоре, он сбросил мяч головой, потом было косание Джурасека, которое мне очень помогло, и я забил.

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В чемпионате все соперники хорошие, все показывают хорошую игру. Мы были сильнее. Физическое состояние хорошее, ведь я его поддерживаю. Что касается игрового состояния: наверное, я нахожусь не в лучшей форме, потому что получаю мало времени. Однако понемногу у меня, наверное, будет больше, надо на поле, на тренировках доказывать, что я могу играть в этой команде.

Дебют в Лиге чемпионов? Это было большое событие для меня. Я рад, что смог осуществить мечту детства и сыграть в таком турнире. Счастлив, что смог выйти на поле в этом турнире. Кто станет соперником Шахтера в ЛЕ? Не думал об этом. Там все команды хорошие, в таком турнире не может быть плохих. Со всеми будет тяжело, нужно будет показывать свои лучшие качества", – цитирует Крыськива сайт Шахтера .

Против Ингульца Дмитрий отличился не только голом. 22-летнему хавбеку удалось ассистировать Сикану и заработать пенальти. Это его первые результативные действия за первую команду "горняков", ведь он играл за Металлист 1925 и Мариуполь в арендах.

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