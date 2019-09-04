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"Получается, я лучший в мире и истории", – Щенсны "скромно" оценил свою игру

09:28 121 Читати українською
"Получается, я лучший в мире и истории", – Щенсны "скромно" оценил свою игру
Войцех Щенсны / Reuters

Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны вспомнил конкуренцию против Алиссона и Буффона во время выступлений за Рому и Ювентус соответственно.

"В Роме я посадил на скамейку лучшего вратаря в мире, а в Ювентусе – лучшего в истории. Оказывается, это я лучший в мире и в истории.

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Если бы Фабиански посадил меня на скамейку в сборной, он был бы лучшим в истории", – цитирует Щенсны Sport.pl.

Отметим, что в составе Ромы Щенсны выиграл конкуренцию в Алиссон в сезоне 2016/17, а в сезоне 2017/18 боролся за место основного голкипера в Ювентусе с Буффоном. По окончании сезона Джанлуиджи покинул "Старую синьору", но вернулся в туринский клуб летом 2019 года.

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Италия Войцех Щенсны Войцех Щенсны Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Ювентус Ювентус Рома Рома Алиссон Алиссон
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