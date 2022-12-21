Полуавтоматическая система офсайда начнет работать в Серии А: когда именно
Ещё четыре тура чемпионата Италии состоятся без этой технологии.
В чемпионате Италии начнут использовать систему полуавтоматического определения офсайда с 27 января. Об этом информирует официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, ссылаясь на слова президента ФФИ Габриэле Гравины.
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Впервые эта система будет использована на матчах 20-го тура Серии А. Технология задействует камеры по периметру стадиона для наиболее точного и быстрого определения положения вне игры. Ранее система полуавтоматического определения офсайда использовалась на ЧМ-2022 в Катаре.
Центральным матчем 20 тура Серии А станет неполитанский матч Наполи и Ромы. Итальянская Серия А ушла на зимний перерыв после 15 сыгранных туров.
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