Ещё четыре тура чемпионата Италии состоятся без этой технологии.

В чемпионате Италии начнут использовать систему полуавтоматического определения офсайда с 27 января. Об этом информирует официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, ссылаясь на слова президента ФФИ Габриэле Гравины.

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Впервые эта система будет использована на матчах 20-го тура Серии А. Технология задействует камеры по периметру стадиона для наиболее точного и быстрого определения положения вне игры. Ранее система полуавтоматического определения офсайда использовалась на ЧМ-2022 в Катаре.

Центральным матчем 20 тура Серии А станет неполитанский матч Наполи и Ромы. Итальянская Серия А ушла на зимний перерыв после 15 сыгранных туров.

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