"Полтора тайма гоняли Шахтер": хавбек СК Днепр-1 нашел причину нелогичного поражения от "горняков"
Полузащитник днепрян Игорь Когут поделился эмоциями от матча с командой Роберто Де Дзерби (0:2) в 7-м туре УПЛ.
"В целом матч оставил хорошие впечатления, ведь нам удалось реализовать план на игру. На мой взгляд, мы играли на равных с Шахтером, но они реализовали собственные моменты, а мы – нет.
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Первые 15-20 минут мы присматривались к сопернику. Готовили одно, но немножко не получалось. Ну а когда пропустили гол, то откинули все опасения и начали делать то, что отрабатывали на тренировках. В результате мы полтора тайма гоняли Шахтер", – цитирует Когута официальный сайт СК Днепр-1.
Напомним, после 7-ми туров Шахтер набрал 16 очков и продолжает преследовать Динамо, которое идет первым. СК Днепр-1 с 13 пунктами – четвертый.
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