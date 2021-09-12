"В целом матч оставил хорошие впечатления, ведь нам удалось реализовать план на игру. На мой взгляд, мы играли на равных с Шахтером, но они реализовали собственные моменты, а мы – нет.

Шахтер – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Первые 15-20 минут мы присматривались к сопернику. Готовили одно, но немножко не получалось. Ну а когда пропустили гол, то откинули все опасения и начали делать то, что отрабатывали на тренировках. В результате мы полтора тайма гоняли Шахтер", – цитирует Когута официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после 7-ми туров Шахтер набрал 16 очков и продолжает преследовать Динамо, которое идет первым. СК Днепр-1 с 13 пунктами – четвертый.

Шахтер провел спокойную репетицию перед ЛЧ – "горняки" победили СК Днепр-1 и стали главным преследователем Динамо