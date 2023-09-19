Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о травме Виталия Миколенко, которая донимала его в течение длительного времени.

"В прошлом сезоне Миколенко провел 34 матча в АПЛ, но. И вот это сейчас важно. Я хочу, чтобы вы знали. Он играл с повреждением. Может, вспомните, что он получил травму бедра, когда только в Эвертон переехал.

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И вот реально мучился полтора года, играл с дискомфортом, болью. Врачи не могли определить и решить проблему. Вот представляете, в Англии? Нам кажется, что там светилы, а есть нюанс. Полтора года Виталик мучился.

Концовку прошлого сезона он пропустил. И сейчас летом он нашел специалиста, который правильный диагноз поставил и помог вылечить бедро, решить проблему, но из-за этого он пропустил 3 три недели предсезонной подготовки", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в текущем сезоне Миколенко сыграл за Эвертон в двух матчах – против Донкастера (2:1) в поединке Кубка лиги и против Арсенала (0:1) в АПЛ.

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