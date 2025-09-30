В субботу, 27 сентября, Александрия минимально одолела Полтаву (1:0) в рамках 7-го чемпионата Украины. После поединка Полтава сделала заявление, в котором раскритиковала работу главного судьи матча Александра Соловьяна. Кроме того, на своем YouTube-канале клуб опубликовал видео с противоречивыми судейскими решениями.

Первая "сухая" победа Александрии в видеообзоре матча против Полтавы – 1:0

"Взрослые дядьки идут ломать билд-апы... У двух опорников 21 предупреждение за сезон – такую критику разного рода экспертов приходилось слышать нашему коллективу после выхода в УПЛ. Но действительно ли это так? Давайте посмотрим на примере матча седьмого тура УПЛ между Александрией и Полтавой.

Контроверсионный матч коллективов из соседних регионов запомнился не столько игрой, как противоречивыми решениями главного арбитра Александра Соловьяна. Уже со стартовых минут к рефери возникло немало вопросов", – говорится в сообщении Telegram-канала Полтавы.

Сейчас полтавский клуб занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 4 очка в семи турах.

