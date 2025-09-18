Тернопольская Нива встречалась с Полтавой в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26 (3:0). Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

Нива Тернополь – Полтава – 3:0

Голы: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давыдов, 87

Тернопольская Нива продолжила тенденцию этого игрового дня 1/16 финала Кубка Украины и уверенно разгромила Полтаву в отчетном поединке.

На 39-й минуте встречи форвард тернопольского клуба Денис Резепов откликнулся на передачу с фланга и отправил мяч в ворота соперника.

Во втором тайме Нива продолжала давление и достигла своего – Михальчук великолепно обыгрался с Вышинским и пробил вратаря Полтавы. А под занавес встречи Давыдов получил мяч во вратарской площадке и в упор расстрелял ворота, установив окончательный счет. Тернопольцы действовали с гораздо большим вдохновением, и, откровенно говоря, не чувствовалось, что команды представляют разные дивизионы украинского профессионального футбола.

Итог – 3:0. Нива шагает в 1/8 финала, тогда как Полтава сосредоточится на матчах Премьер-лиги.

