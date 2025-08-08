Первый тайм оказался небогатым на события, однако дебютный момент болельщики увидели уже на 1-й минуте. Голом мог отличиться Одарюк, который вколотил из-за пределов штрафной под ближнюю стойку – впрочем, точности ему не хватило. Мяч прошел рядом со стойкой, а Горох все контролировал.

Верес ничем интереснее навеса Стеня на 27-й минуте не ответил. Бойко замыкал его метров с 12-ти, но нормального удара не получилось. Виталий чиркнул мяч плечом. В общем, ровенчане до перерыва провели 5 выстрелов, а Полтава имела четыре.

Один из них принес дебютантам УПЛ успех. На 34-й минуте Бужин выполнил подачу с правого фланга, а Мисюра сбросил ее на Веремиенко. Центрбек полтавчан с разворота попал под дальнюю штангу. 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать

Олег Шандрук в раздевалке провел двойную замену. Вместо Стеня и Шарая в атаку отправили двух новичков – Ципота и Уолли. Этот ход несколько оживил игру Вереса в атаке, однако моментов не возникало.

Полтава же на 58-й минуте могла удвоить свое преимущество в контратаке, которую Галенков завершил дальним ударом. Рикошетом от Вовченко мяч полетел в противоход Гороху. К счастью для голкипера, сфера прошла в сантиметрах от левой стойки!

Первый час встречи Полтава провела на равных, однако затем силы стали покидать дебютантов. Верес увеличил интенсивность единоборств и в конце концов забил гол. На 68-й минуте Ндукве открылся под заброс из глубины, вышел практически один на один и пробил низом – Восконян парировал, но на добивании оказался Ципот.

Вот только счет не изменился. Лайнсмен заметил офсайд, а VAR его подтвердил.

На 72-й минуте угловой ривненчан привел к безумной суматохе. Кажется, все 20 полевых футболистов сражались за мяч в штрафной. В конце концов, все завершилось отскоком на Харатина и ударом по воробьям.

На 77-й же минуте Верес устроил эпическое нашествие. После подачи с углового Ципот пробивал с линии вратарской, но выстрел накрыли. Следующий же корнер продолжился навесом на дальнюю. Харатин замкнул головой и попал в Галенкова, который выбил сферу с линии ворот.

Ндукве сыграл на добивании, но мяч на линии ворот остановил Бужин!

Дальнейшее нашествие завершилось еще одной точной подачей на дальнюю штангу. Харатин снова замыкал, но Восконян парировал.

Верес вот-вот должен был дожать Полтаву, однако на 79-й минуте раздалась прервавшаяся воздушная тревога. Игру возобновили аж через 40 минут, дав хозяевам отдохнуть. Впрочем, практически сразу ровенчане могли сравнять счет – Харатин сбросил подачу из глубины под выход Уолли один на один. Тот уже готовился к удару, но Бужин в отчаянном подкате успел выбить мяч из-под ног форварда.

Отдых позволил полтавчанам возродили контригру. Всего через минуту Одарюк усадил Куцию на желтую карточку за тактический фол (Владимир убегал в контратаку), а на 83-й он же мог добить Верес. Вингер вошел на правый край штрафной, качнул Вовченко и вколотил в ближний угол – Горох парировал!

Верес на последних минутах попытался навалиться на оборону хозяев. Подопечные Игоря Тимченко пережили несколько неприятных минут, но ровенчане так и не смогли спастись Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Полтавы в УПЛ – Верес же стартует с двух поражений подряд.

