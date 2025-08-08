СК Полтава в рамках 2-го тура УПЛ 2025/26 сыграет с Вересом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Полтава провела достойный дебют в УПЛ, дав бой львовскому Руху. Подопечные Игоря Тимченко хорошо перекрывали пространство между линиями, сбивали темп “желто-черных” фолами и провели огромное количество единоборств. По темпу дуэлей в 1-м туре команда стала лидером.

Поражение со счетом 1:2 прошло при равной игре, причем второй гол прилетел уже после несправедливого удаления Шаповала. Потеря оказалась максимально несвоевременной – Полтаве пока не хватает глубины состава. До начала сезона не успели восстановиться Щербак, Коцюмака и Даниленко, а прямо перед стартом сезона тяжелую травму получил новичок Кобзарь. В матче с Рухом повреждения получил и атакующий хав Марусич.

Все эти исполнители являются важными частями проекта Полтавы на сезон, поэтому тренерскому штабу не позавидуешь. С другой стороны, стоит отметить хорошую физическую подготовку дебютантов – даже в меньшинстве в последней 15-минутке коллектив не проседал. И это при бешеном количестве единоборств.

Готовность много бегать и бороться может существенно помочь во встрече с Вересом. Ровенчане стартовали матчем против Динамо, продемонстрировав крайне сильный футбол. Подопечные Олега Шандрука тоже давали высокий темп (и не только без мяча), прессинговали и были хорошо подготовлены к переходным фазам – а особенно к контратакам. "Народный клуб" сыграл практически по всем уязвимостям киевлян.

Многие болельщики опасались, что Верес посыплется после потери Гайдучика, Степанюка, Дахновского, Луана и Шевченко. Пока кажется, что тревога была ложной – клуб закрыл пробоины из собственных ресурсов и подобрал нескольких интересных свободных агентов (в частности, Гороха, Стеня и Бойко) и арендовал форварда Ндукве у Ворсклы.

Есть и легионеры – причем один является одновременно центрбеком, вингером и форвардом (Ципот), а второй порвал правый фланг Динамо (Стамулис).

Впрочем, вся эта идиллия разбилась о потерю темпа уже после 15-20 минуты. Нельзя сказать, что ровенчане после этого проигрывали Динамо в физике, однако наказывать на встречных курсах и побеждать в большинстве дуэлей уже не получалось. Постепенно команда откатилась в низкий блок. Между тем, Полтава демонстрирует блестящую функциональную готовность и является лидером УПЛ по интенсивности единоборств.

К тому же, дебютант УПЛ проведет первую "домашку". Правда, встречу проведут в Кропивницком, а больше чем 733 болельщика на стадион не пустят – но публика точно будет, а значит Полтава может поймать кураж. Новичка в первых турах в элите всегда играют на эмоциональном подъеме, поэтому ровенчанам будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: Марусич (под вопросом), Кобзарь, Коцюмака, Щербак, Даниленко – Нонго

Дисквалифицированные: Шаповал (Полтава)

Ориентировочные составы на матч Полтава – Верес

Полтава: Восконян – Кононов, Мисюра, Веремеенко, Бужин – Хахлев, Плахтырь – Одарюк, Стрельцов, Галенков – Вивдич

Верес: Горох – Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян – Харатин, Кучеров – Стень, Бойко, Шарай – Ндукве

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Очевидно, что Верес опытнее и с лучшим составом. Поражение от Динамо в предыдущем туре произошло только благодаря индивидуальному классу Ярмоленко и Ваната, продемонстрированного в одном моментов, а так ровенчане сдерживали гранда. Трудно представить, чтобы Полтава забила такой команде больше одного гола.

Но и ровенчане пока что далеки от идеала. Им немножко не хватает слаженности, а выдавать топ-интенсивность "народный клуб" может только отрезками. И не факт, что ее хватит против столь заряженных полтавчан. Относительно готовности создавать много моментов информации еще нет (матч с Динамо – не показатель), но вряд ли с нынешней сыгранностью можно ожидать большого количества голов.

Прогноз на конкретный результат давать не хочется. Здесь может быть все. А вот тотал меньше 2,5 здесь читается, как Букварь.

