"Нападающий Металлиста 1925 (2 минута) явно не обращает внимания на мяч и нарушает правила, держа защитника и не давая ему бороться за мяч. Явное удержание обеими руками имеет очевидную цель – не дать добраться мячу раньше своего партнера по команде, что явно влияет на всю динамику игры. За это следовало зафиксировать фол в пользу защитника. По указанным причинам видеоассистент арбитра правильно рекомендует арбитру пересмотреть весь эпизод, давая ему возможность правильно оценить удержание, и, следовательно, изменить свое решение, зафиксировав фол в пользу защитников.

Защитник Полтавы (85 минута) номер 95 откровенно держит нападающего Металлиста 1925 номер 80, который движется к воротам. Арбитр фиксирует фол, но теряет мгновение для оценки правильного момента для оценки ситуации срыва очевидной голевой возможности. На самом деле, когда мы говорим об удержании, всегда очень сложно определить, когда удержание имеет влияние, чтобы определить фолом.

Поэтому, находясь на поле, арбитр принимает решение показать желтую карточку, хотя анализ изображений, особенно с 16 метров, показывает, что все признаки срыва очевидной голевой возможности имеют место: направление игры, расстояние до ворот, владение мячом, что несомненно было бы очевидным без фола, и позиция других защитников. Руководствуясь этими критериями, нарушителю стоило показать красную карточку.

Анализируя динамику, понимая точный момент нарушения, видеоассистент арбитра правильно рекомендует арбитру просмотр на поле, чтобы лучше оценить 4 критерия, определяющие срыв очевидной голевой возможности", – проанализировал Риццоли для УАФ.

Напомним, что Полтава проиграла со счетом 0:2 Металлисту 1925.

