Голкипер прогнал с поля фанатов своей команды – брутальность дня из Бундеслиги

Одним из главных героев 10-го тура немецкой Бундеслиги стал вратарь Рафал Гикевич.

В матче Унион Берлин – Герта (1:0) поляк не только сохранил свои ворота на замке, но и не побоялся вступить в диалог с радикально настроенными фанатами, которые выбежали на поле во время игры. Гикевич без лишних сентиментов отправил хулиганов обратно на трибуны, информирует Goal.com.

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Отметим, что Гикевич сыграл во всех десяти матчах Униона без замен. Команда из столицы Германии занимает 13 место в турнирной таблице.

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