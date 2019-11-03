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Голкипер прогнал с поля фанатов своей команды – брутальность дня из Бундеслиги

09:21 103 Читати українською
Голкипер прогнал с поля фанатов своей команды – брутальность дня из Бундеслиги
Рафал Гикевич / Berliner Kurier

Одним из главных героев 10-го тура немецкой Бундеслиги стал вратарь Рафал Гикевич.

90+1’ Себастіан Польтер
 
90+1’ Себастіан Польтер

В матче Унион Берлин – Герта (1:0) поляк не только сохранил свои ворота на замке, но и не побоялся вступить в диалог с радикально настроенными фанатами, которые выбежали на поле во время игры. Гикевич без лишних сентиментов отправил хулиганов обратно на трибуны, информирует Goal.com.

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Отметим, что Гикевич сыграл во всех десяти матчах Униона без замен. Команда из столицы Германии занимает 13 место в турнирной таблице.

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Германия Унион Берлин Унион Берлин Унион Берлин - Герта Рафал Гикевич Рафал Гикевич
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