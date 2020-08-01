toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Польский клуб вместо украинского чемпиона мира подпишет легендарного голкипера

11:41 - Читати українською
Польский клуб вместо украинского чемпиона мира подпишет легендарного голкипера
Боруц / фото из соцсетей

Варшавская Легия близка к подписанию контракта с голкипером Артуром Боруцом.

Легендарный голкипер сборной Польши Артур Боруц вскоре станет игроком варшавской Легии, сообщает sport.pl со ссылкой на Legia.net.

Голкипер Ворсклы получил очередное предложение из Европы

Отмечается, что 40-летний ветеран уже вернулся в Польшу и после медосмотра подпишет с Легией контракт на один сезон. Таким образом, Боруц может оформить возвращение в клуб, из которого он ушел 15 лет назад. Также в течение своей карьеры он выступал за Фиорентину, Саутгемптон и Борнмут.

Напомним, ранее действующие чемпионы Польши интересовалась вратарем полтавской Ворсклы Дмитрием Ризныком, который в 2019-м выиграл ЧМ в составе Украины U-20 именно на польской земле.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо

blog_ava
ПСЖ завоевал Кубок французской лиги, отобрав у Лиона еврокубки – героический голкипер проиграл серию пенальти
01:18
3415
Теги
Артур Артур Боруц Легия Легия Польша Дмитрий Дмитрий Ризнык Мир
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
3
мин
Арсенал
19:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук