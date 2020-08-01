Польский клуб вместо украинского чемпиона мира подпишет легендарного голкипера

Легендарный голкипер сборной Польши Артур Боруц вскоре станет игроком варшавской Легии, сообщает sport.pl со ссылкой на Legia.net.

Голкипер Ворсклы получил очередное предложение из Европы

Отмечается, что 40-летний ветеран уже вернулся в Польшу и после медосмотра подпишет с Легией контракт на один сезон. Таким образом, Боруц может оформить возвращение в клуб, из которого он ушел 15 лет назад. Также в течение своей карьеры он выступал за Фиорентину, Саутгемптон и Борнмут.

Напомним, ранее действующие чемпионы Польши интересовалась вратарем полтавской Ворсклы Дмитрием Ризныком, который в 2019-м выиграл ЧМ в составе Украины U-20 именно на польской земле.

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