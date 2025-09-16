Роберт Колендович покинул пост главного тренера Погони. Как информирует официальный сайт "сине-красных", клуб расторг с ним контракт. Специалист возглавлял Погонь с августа 2024 года, и с тех пор провел во главе команды 44 матча (23 победы, 7 ничьих, 14 поражений).

В прошлом сезоне Погонь заняла 4 место в турнирной таблице чемпионата Польши и вышла в финал Кубка страны.

Однако новый сезон Погонь начала не лучшим образом: у команды 3 победы в 8 турах чемпионата, она идет на девятом месте. "Мы проявили невероятное терпение и предоставили ему достаточно времени и поддержки для достижения успеха, но, к сожалению, наши текущие результаты и положение не отражают ни таланта этой команды, ни нашего амбициозного видения этого клуба", – отметил президент Погони Алекс Хадитаги.

Что интересно, увольнение Колендовича состоялось в один день с подписанием чемпиона мира 2018 года Бенжамена Менди.

