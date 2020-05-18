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Польский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной

16:34 9 Читати українською
Польский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной
Ежи Бженчек / Польский футбольный союз

Ежи Бженчек останется наставником сборной Польши минимум до конца 2021 года.

Руководство польского футбола осталось довольным результатами "Кадры" под руководством Ежи Бженчека. 49-летний специалист подписал новый контракт, информирует официальный сайт Польского футбольного союза.

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Тренер останется на своем посту до конца 2021 года – таким образом, Евро-2020, которое пройдет в следующем году, поляки будут играть под руководством Бженчека. Если Польша преодолеет квалификацию на ЧМ-2022, то контракт тренера автоматически будет продлен еще на год.

Напомним, Бженчек возглавил сборную Польши после ЧМ-2018 и вывел команду на чемпионат Европы-2020 с первого места группы G. В финальной части "красно-белые" сыграют с Испанией и Швецией, а третьего соперника узнают позже.

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Теги
Польша Польша ЧМ-2022 Ежи Бженчек Ежи Бженчек Евро-2020 Мир
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