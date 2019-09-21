Польский форвард эмоционально отреагировал на забитый мяч – трагическая причина шокировала

Нападающий команды Сакраменто Репаблик Дариуш Формелла удивил болельщиков эмоциями после забитого гола – причина такой реакции оказалась более чем серьезной.

В матче второго по силе дивизиона США USL между Сакраменто Репаблик и Рио Гранде Валлей случился эмоциональный эпизод, который обратил на себя внимание. На 81-й минуте встречи польский форвард хозяев Дарек Формелла, вышедший на замену, забил гол и счет стал 2:1. После результативного удара 23-летний нападающий сделал несколько шагов, опустился на колени и расплакался.

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Как оказалось, за несколько часов до матча у него от рака умер отец. Футболист, прибыв на игру, не сообщил никому в команде о потере. Партнерам о личной трагедии Формелла рассказал прямо на поле сразу же после забитого мяча.

Отметим, матч Сакраменто Репаблик и Рио Гранде Валлей так и завершился со счетом 2:1.

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