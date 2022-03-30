"Польская водка слишком крепкая": конкурент динамовца ощутил побочный эффект триумфа от выхода на ЧМ-2022
Мэтти Кэш – правый защитник сборной Польши – активно праздновал выход на чемпионат мира.
Польша обыграла Швецию в финале плей-офф квалификации и сыграет на Мундиале. Мэтти Кэш, родившийся в Англии, но имеющий польские корни, не скрывал эмоций от выхода первого для себя большого турнира.
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"Едем на чемпионат мира! Какая ночь! А сейчас дайте кто-то мне водки", – написал Кэш в Twitter после победы над Швецией.
Похоже, хорошие люди таки нашлись. По крайней мере, об этом свидетельствует сообщение 24-летнего защитника, опубликованное сегодня после обеда. "Вау, польская водка слишком крепкая", – сделал очевидный вывод игрок Астон Виллы.
Напомним, Мэтти Кэш дебютировал за "Кадру" в 2021 году. Конкурент динамовца Томаша Кендзеры провел за национальную команду 4 поединка.
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