Польша обыграла Швецию в финале плей-офф квалификации и сыграет на Мундиале. Мэтти Кэш, родившийся в Англии, но имеющий польские корни, не скрывал эмоций от выхода первого для себя большого турнира.

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"Едем на чемпионат мира! Какая ночь! А сейчас дайте кто-то мне водки", – написал Кэш в Twitter после победы над Швецией.

Похоже, хорошие люди таки нашлись. По крайней мере, об этом свидетельствует сообщение 24-летнего защитника, опубликованное сегодня после обеда. "Вау, польская водка слишком крепкая", – сделал очевидный вывод игрок Астон Виллы.

Напомним, Мэтти Кэш дебютировал за "Кадру" в 2021 году. Конкурент динамовца Томаша Кендзеры провел за национальную команду 4 поединка.

ЧМ-2022: список участников финальной части

WERE GOING TO THE WORLD CUP!! WHAT A NIGHT ️ Teraz niech mi ktoś da wódkę pic.twitter.com/QlSpPMy3LM — Matty Cash (@mattycash622) March 29, 2022