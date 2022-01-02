Португалец Паулу Соуза соблазнился предложением бразильского Фламенго и покинул "Кадру", которой в марте играть матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против России.

Фламенго официально объявил о назначении Соузы главным тренером

По информации журналиста Sport Interia Себастьяна Стажевски, одним из кандидатов на вакантную должность стал победитель чемпионата мира и обладатель "Золотого мяча" в 2006 году Фабио Каннаваро.

Итальянец начал самостоятельную тренерскую карьеру еще в 2014 году. С тех пор Каннаваро работал с рядом арабских и китайских команд. Может похвастаться тремя завоеванными трофеями – Кубком лиги, Суперкубком и чемпионским титулом на клубном уровне в Китае.

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