Сборные Польши и Англии подходили к личной встрече в Варшаве в качестве лидеров группы І. Британцы традиционно для себя уверенно прошли первые пять туров в квалификации, одержав пять побед с суммарным счетом 17:1, а вот для "Кадры" поединок имел стратегически важное значение – венгры и албанцы дышали в спину, держась на дистанции в один и два очка соответственно. В таких условиях "бяло-червоным" необходимо было цепляться хотя бы за ничью с "тремя львами".

Саутгейт не внес никаких изменений в основной состав, по сравнению с матчем против Венгрии. Команда снова вышла в схеме 4-2-3-1 с Грилишем и Стерлингом на позициях вингеров и Маунтом под нападающими. Пауло Соуза тоже ничего не придумывал, выставив прогнозируемый старт с Буксой в роли второго нападающего – это было только второе выступление Адама в футболке национальной команды.

Поляки стартовали очень активно. В первой трети первого тайма "бяло-червоные" вообще ничего не позволяли сопернику, организуя при этом хорошие атаки с неплохим завершением. В частности, уже на 5-й Пухач стрелял из пределов штрафной после подачи от Юзвяка (удар накрыли), а на 15-й Модер открылся под передачу Левандовски, качнул Уокера и пробил с левого края штрафной в ближний угол – точно в руки Пикфорда! Только после этого гости огрызнулись атакой с ударом Маунта метров с 22-х после отскока, однако его накрыли.

Классную возможность открыть счет до перерыва поляки потеряли на 18-й минуте, когда Пухач классно открылся на левом фланге, получил своевременный пас и сразу же прострелил на линию вратарской. Магуайр не смог его перехватить, однако и Букса немного не успел на замыкание!

Лучший же шанс на 29-й минуте создал Левандовски, который пролез сквозь двух защитников и протолкнул мяч в падении на Линетти, после чего сразу побежал в штрафную. Кароль выполнил на него классную закидушку – Роберт принимал ее прямо перед Пикфордом, попробовав перебросить голкипера в касание. Не получилось!

Впрочем, в середине первого тайма инициативой уже владели англичане, долго раскатывали мяч на чужой половине и провели несколько перспективных атак без качественного завершения. Хозяева в этот период огрызнулись двумя моментами, но в целом матч вели британцы. Проблема была только в том, что давление отнюдь не помогало забить гол – до 35-й минуты у подопечных Саутгейта был только удар Маунта с отскока метров с 18-ти (выше ворот) и опасная подача Стерлинга с последующей скидкой Кейна вдоль вратарской ( ее перехватили). Всё.

Последние 10 минут вообще трудно назвать футболом. Сначала повреждение получил Стоунз, которого уже готов был заменить Коуди (в итоге он остался на "банке"). Поединок после этого сбился в кучу мелких пауз без всякого продвижения мяча вперед. Только в компенсированное время хозяева заработали стандарт, однако подачу с него Модер выполнил бездарно. Самым интересным событием в этот период была стычка стенка на стенку после свистка на перерыв, за которую желтые карточки получили Глик и Магуайр.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло, а вот в начале второго тайма Англия по-взрослому прижала Польшу. Уже на 47-й минуте забивать должен был Грилиш, который попал на левый край штрафной и пробил в дальний угол (рядом со стойкой), а на 48-й и 50-й два классных врывания с заблокированными прострелами провел Стерлинг. На 53-й Филиппсу дали пробить по центру с дистанции – Щенсны парировал.

После этого гости провели серию стандартов, один из которых мог завершиться взятием ворот. На 61-й минуте Магуайр пробил головой в дальний угол, замкнув навес от Шоу, но штанга спасла "Кадру"! Стерлинг мог сыграть на добивании, но и здесь хозяевам повезло. Офсайд.

Польша вообще ничем не отвечала. Отсутствие контригры тревожило Паулу Соузу, и он на 63-й минуте заменил Буксу на Свидерски. Этот ход отнюдь не помог атаке – за следующие 8 минут команда имела только один дальний удар в исполнении Левандовски, который без проблем взял Пикфорд. Впрочем, и англичане неожиданно перестали заострять. "Три льва" доминировали в работе с мячом, но команде критически не хватало темпа и нестадартных решений.

Именно по такой игре Польша и пропустила. На 72-й минуте одна из позиционных атак гостей зашла в тупик, поэтому Грилиш вынужден был отдать поперечный черпачок в центр на Уокера, а Кайл в касание скинул мяч на Кейна – благо, он стоял рядом. Харри развернулся, заметил отсутствие сопротивления со стороны поляков, прицелился и мощно пробил метров с 25-ти. Точно в правый нижний угол! 0:1.

Польша на несколько минут выпала из игры, но Англия не воспользовалась временной прострацией соперника. За расслабленность наказание едва не прилетело на 77-й минуте, когда свежий Свидерски получил проникающую передачу от Пухача и оказался прямо перед Пикфордом – это был бы выход один на один, если бы Джордан не опередил Кароля. На 82-й стадион "Народовый" снова схватился за головы, ведь Пикфорд при выносе попал точно в Свидерски! Мяч полетел в ворота, но Джордан догнал его.

Англия вообще ничем не отвечала, а Польша из последних сил летела вперед. На 90-й минуте Левандовски попытался спасти "Кадру" классным закрученным ударом метров с 22-х, однако мяч прошел мимо девятки. В компенсированное время прострел Франковски рикошетом от Маунта полетел в ворота англичан, но рикошет оказался мягким – Пикфорд поймал мяч. Англия держалась, но поляки быстро возвращали мяч и снова шли вперед.

В конце концов, на 90+2-й минуте нашествие хозяев завершилось подачей Левандовски на дальнюю штангу. Шимански, который вышел на замену в середине второго тайма, замкнул ее головой, сравняв счет – 1:1! После этого Польша уверенно довела матч до ничьей. Браво!