Определились комментаторы, которые будут работать на товарищеском матче между польской и украинской командами.

Товарищеский поединок между сборными Польши и Украины будут комментировать Владислав Шалота и Вадим Шевякин, сообщает Telegram-канал "Хмельной Грилиш".

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Интересно, что для Шалоты этот матч "сине-желтых" станет лишь вторым в карьере – впервые он комментировал поединок сборной Украины в июле 2021 года. Это был четвертьфинал Евро-2020 против Англии.

Напомним, дуэль между Польшей и Украиной состоится уже сегодня, 7 июня, в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Это будет второй из трех спаррингов команды Сергея Реброва в рамках подготовки к Евро-2024. Ранее "сине-желтые" расписали нулевую ничью с Германией, а 11 июня сойдутся с Молдовой в Кишиневе.

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