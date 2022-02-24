Европейские страны не хотят иметь ничего общего с агрессором на футбольном поле.

"Футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии категорически осуждают агрессию России в отношении Украины. Учитывая сложившуюся ситуацию, Польская футбольная ассоциация (PZPN), Svenska Fotballlförbundet (SvFF) и Fotbalová asociace České republiky (FAČR) выражают твердую позицию, в соответствии с которой матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022, запланированные на 24 и 29 марта 2022 года, не должны проходить в России.

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Подписавшиеся под этим обращением не рассматривают поездку в Россию и проведение там футбольных матчей. Наблюдаемая военная эскалация связана с серьезными последствиями и значительным снижением уровня безопасности наших представительств и официальных делегаций. Поэтому мы ожидаем немедленной реакции ФИФА и УЕФА и представления альтернативных решений для предстоящих матчей", – говорится в совместном заявлении, опубликованном сайтом PZPN.

24 марта сборная Польши могла сыграть против России в рамках плей-офф квалификации на чемпионат мира. Местом проведения матча назначена Москва. В параллельном полуфинале Швеция должна принимать Чехию.

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