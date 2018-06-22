Польша – Сенегал: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Польша и Сенегал начали чемпионат мира-2018 в группе H с очного поединка. Интересный матч в итоге завершился победой африканцев.

Матч Польша – Сенегал стартовал в 18:00 по киевскому времени. В этой же группе ранее сыграли Колумбия и Япония. Матч завершился неожиданной победой азиатов – 1:2.

ЧМ-2018 Польша – Сенегал: африканцы минимально одолели "Кадру"

На 38-й минуте сборная Сенегала вышла вперед благодаря автоголу от Тьягу Ционека. Хавбек Эвертона Гуйе пробил по воротам, а мяч рикошетом от защитника полетел в противоположную от Щенсны сторону.

На 60-й минуте сенегальцы удвоили преимущество благодаря Ньянг. Форвард убежал на свидание с кипером, обыграл его, а затем и забил в пустые ворота.

За 4 минуты до конца поединка Гжегож Криховяк сумел сократить разрыв в счете и подарить надежду польским болельщикам.

Польша – Сенегал – 1:2 – видео голов

Наставник сборной Польши Адам Навалка начал с двумя форвардами в старте – Левандовски и Миликом. В то же время в стартовом составе сборной Сенегала не нашлось места для защитника Вест Хэма Шейку Куяте.

Польша: Щенсны– Пищек, Паздан, Тьягу Ционек, Рыбусь – Крыховяк, Блащиковски, Зелински, Гросицки – Левандовски (к), Милик

Сенегал: Хадим Н'Диайе – Мусса Ваге, Салиф Сане, Кулибали, Сабали – Гуйе, Альфред Н'Диайе, Сарр, Ньянг – Мане (к), Диуф

Польша – Сенегал: стартовые составы на матч ЧМ-2018: