Польша – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018

Польша и Сенегал встретятся 19 июня в Москве на групповом этапе ЧМ-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Польша – Сенегал состоится 19 июня в Москве на стадионе Открытие Арена. Начало игры – 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Польша – Сенегал, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают фаворитом матча сборную Польши. Коэффициент на победу "Кадры" составляет 2.30. Потенциальный триумф Сенегала оценивается баллом 3.50, а ничья – 2.90.

Bwin дает похожие коэффициенты. На триумф европейцев – 2.35, а вот победу Сенегала оценивают коэффициентом 2.85. На ничейный итог игры ставят 2.84.

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Напомним, обе сборные уверенно квалифицировались на Мундиаль. Польша заняла первое место в группе европейской квалификации, опередив Данию. Сенегал также легко выиграл группу, в которой играли Буркина-Фасо, Кабо-Верде и ЮАР.

Команды подходят к матчу примерно с одинаковыми результатами в товарищеских поединках. В 2018 году Польша и Сенегал одержали по одной победе. Для этого полякам понадобилось 4 поединка, Сенегалу – 5.