Польша – Сенегал: анонс матча ЧМ-2018

Польша и Сенегал стартуют на Чемпионате мира 2018 в группе H. Читайте анонс матча Польша – Сенегал на "Футбол 24".

Польша – Сенегал

19 июня, 18:00. Москва, стадион Спартак

Главный арбитр: Наваф Шукралла (Бахрейн)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Польша – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018

Польша и Сенегал не впечатляли в товарищеских матчах. Фанаты европейской сборной не могли быть довольны поражениями от Мексики и Нигерии и ничьей с резервистами Чили. Разгром Литвы 4:0 может рассматриваться в плюс разве что как повышение уверенности команды Навалки. Зачем вообще проводить матчи против таких сборных, непонятно.

Сенегал "поражал" ничьими с Люксембургом и Узбекистаном, которые о Чемпионат мира могут только мечтать. А вот против участника ЧМ-2018 Южной Кореи обе сборные сыграли успешно – победы добавили оптимизма ввиду того, что в этой группе есть другая команда из Азии Япония.

Если принять во внимание определенный фаворитизм четвертьфиналиста предыдущего Мундиаля Колумбии, то Польша, которая сыграет на чемпионате мира впервые за 12 лет, и Сенегал (его не было еще дольше, с 2002-го), будут определять главного претендента на другое место в плей-офф.

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Кадры

Польша не может в полной мере рассчитывать на своего основного центрального защитника. Камиль Глик должен сыграть на ЧМ-2018, уже вернулся в общую группу, но маловероятно, что выйдет против Сенегала. Навалка все же отказался от экспериментов в виде 3-х защитников, но все еще думает над выбором атакующей линии – менее или более агрессивные варианты на столе.

При более осторожной схеме на поле выйдут 2 опорника. Место Крыховяка не поддается сомнениям, а рядом должен сыграть Яцек Гуральски из Лудогорца, о трансфере которого недавно поступал запрос из киевского Динамо. В противном случае Зелински может сесть глубже, а место Гуральски займет его одноклубник по Наполи, форвард Аркадиуш Милик, который едва не травмировался в дельфинарии.

Интересным будет противостояние центрбека Наполи Калиду Кулибали против снайпера Баварии Роберта Левандовски, который наколотил 16 голов в отборе к турниру. Сенегальцы рассчитывают на одного из лучших бомбардиров Ливерпуля Садьо Мане, который в атаке может нанести серьезный урон флангам польской защиты. Львы Теранги являются одной из самых высоких сборных на ЧМ-2018, поэтому при стандартах соперникам надо ждать беды.

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История противостояния

Она на самом деле нулевая. Однако против африканских команд у Польши статистика игр на великих турнирах в целом положительная – обошлось без поражений. На чемпионатах мира "Кадра" 1 матч выиграла и 2 завершила ничьими.

Ориентировочные составы на матч Польша – Сенегал

Польша: Щенсны – Пищек, Паздан, Тьяго Ционек, Рыбус – Крыховяк, Гуральски – Блащиковски, Зелински, Гросицки – Левандовски

Сенегал: Хадим Ндиайе – Гассама, Кулибали, Куяте, Сабали – Гуэйе, Альфред Ндиайе, Мане, Сарр – Конате, Ньянг

Прогноз

Команды покажут интересный футбол, в котором голы будут с обеих сторон. Обе сборные охотнее атакуют, чем защищаются. На ЧМ-2018 ощутимые пробемы с результативностью, поэтому поставим на то, что матч завершится со счетом 1:1, хотя здесь может вполне быть и больше 3-х голов.