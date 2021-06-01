Польша и Россия встретились в товарищеском поединке во Вроцлаве. Отчет о матче, который сыграли в рамках подготовки к Евро-2020, читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Польша – Россия – 1:1

Голы: Сверчок, 4 – Караваев, 21

Матч Польша – Россия стартовал в 21:45 по Киеву на стадионе во Вроцлаве. Это был первый спарринг для обеих команд при подготовке к чемпионату Европы. Наставник "Кадры" Пауло Соуза выпустил с первых минут динамовца Томаша Кендзёру, а слева в защите вышел дебютант национальной команды Тимотеуш Пухач, недавно сменивший познанский Лех на Унион Берлин. Лидер поляков Роберт Левандовски, который стал лучшим бомбардиром Европы в сезоне 2020/21, остался в запасе.

Евро-2020: Дания запретила въезд фанатам сборной России, вызвав волну возмущения

Уже на 4-й минуте Польша забила. Клих классно забросил в штрафную на Франковски, тот неудачно обработал мяч, но вовремя сориентировался и сбросил на Якуба Сверчока. Форвард Пяста пробил мимо Шунина – 1:0. Дебютный гол 28-летнего Сверчока за сборную Польши в 4-м матче.

Россияне отыгрались в середине тайма в несколько похожем стиле. Головин забросил на дальнюю штангу на Караваева, который протолкнул мяч между ног Фабиански. Одноклубник Андрея Ярмоленко сыграл несколько неуклюже – удар был довольно слабым. Да и дебютант Пухач откровенно потерял позицию, упустив своего оппонента.

"Кадра" вновь могла выходить вперед, но удар Клиха был немного неточным. Мощно приложился польский хавбек – если бы попал, киперу было бы сложно. Сверчок едва не оформил дубль, перебросив голкипера из-за пределов штрафной с острого угла – перекладина сыграла за Россию. Очередная классная атака подопечных Соузы, которую завершал Свидерски ударом головой. В руки Шунину.

Россияне ответили опасным прострелом, который нейтрализовал Фабиански. Это был последний момент в первом тайме, который получился довольно жестким – ничто не намекало на товарищеский характер матча, а врачи несколько раз оказывали помощь игрокам. Да и болельщики во Вроцлаве роскошно поддерживали своих любимцев, заполнив арену на максимально разрешенные 50%.

На старте второго тайма команды обменялись моментами. Франковски немного не добрался до мяча после отличного навеса, а удар россиян был неточным. Вся игра в атаке команды Черчесова шла через Дзюбу – опытный гренадер нанес немало проблем защите поляков. К слову, тренер россиян имеет опыт работы в Польше – в свое время он тренировал варшавскую Легию, которая под руководством Черчесова оформила золотой дубль.

Тимотеуш Пухач исполнил штрафной метров с 25-ти – выше. На 56-й минуте Томаш Кендзера покинул поле – сразу три замены от Пауло Соузы в этот отведенный слот. Почти сразу Польша разогнала контратаку 3 в 1, которую бездарным пасом испортил Свидерски. Франковски так пытался достать мяч, что поскользнулся.

В последние минуты команды успокоили темп игры, а Роберт Левандовски так и не вышел на поле. Поляки создали больше моментов в течение поединка, однако забили лишь раз. Зато у россиян, кроме гола, ничего больше и не было. 1:1.

Євро-2020: потенційний суперник України, останній(?) турнір Бейла, другий шанс наступника Луческу – прев'ю групи А