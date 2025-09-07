В воскресенье, 7 сентября, в рамках отбора к ЧМ-2026 состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация

Группа А

Германия – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Вирц, 72 – Прайс, 34

Люксембург – Словакия – 0:1

Голы: Риго, 90

Группа G

Польша – Финляндия – 3:1

Голы: Кеш, 27, Левандовски, 45+2, Камински, 55 – Каллман, 88

Группа J

Бельгия – Казахстан – 6:0

Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Николя, 51, Менье, 87

В группе А Германия в поединке с Северной Ирландией на своем поле реабилитировалась за сенсационное поражение в первом туре от Словакии. Гнабри уже на старте встречи вывел Бундестим вперед, однако на перерыв команды ушли при равном счете. После перерыва хозяева долго подбирали ключи к воротам соперника и в конце концов сумели выйти вперед – Амири низом попал в правый угол после передачи Раума. А через три минуты Вирц снял вопрос о победителе, феноменально закрутив в левую девятку.

В параллельной встрече Словакия едва не опозорилась с Люксембургом. Гости до последнего не могли пробить оборону соперника, однако на последней минуте Риго таки обеспечил своей команде стопроцентный результат.

Таким образом Словакия с 6-ю баллами возглавляет квартет А. По три пункта имеют Северная Ирландия и Германия, Люксембург остается без очков.

В группе G Польша на глазах собственных болельщиков разбила Финляндию. На три мяча хозяев от Кеша, Левандовски и Камински "Суоми" ответили голом престижа на последних минутах. Как следствие, "Кадра" с 10 баллами поднялась на вторую строчку, вытеснив Финляндию на 3 место (7 пунктов). У Нидерландов также 10 очков, однако "Оранье" имеют игру в запасе.

В квартете J Бельгия камня на камне не оставила от Казахстана. Шесть сухих голов (среди которых два дубля Де Брюйне и Доку) подняли "красных дьяволов" на второе место – у команды Руди Гарсии 10 очков. На один пункт бельгийцев опережает Северная Македония. Казахстан с 3-мя баллами четвертый.

