Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек не сможет рассчитывать на нескольких футболистов своей команды в спарринге с подопечными Андрея Шевченко.

Три игрока сборной Польши не сыграют в товарищеском матче с Украиной. Вместо них Ежи Бженчек вызвал лишь одного футболиста, информирует официальный сайт УАФ со ссылкой на Польский футбольный союз,

Польша объявила заявку на ближайший сбор – Левандовски и Ко сыграют против Украины и еще двух топ-сборных

В частности, вратарь Бартоломей Дронговски из Фиорентины вместе с другими игроками клуба находится на карантине в связи со вспышкой коронавируса. Из-за Covid-19 отсутствует и защитник Легии Михал Карбовник – он заболел на прошлой неделе.

Вингер Дамиан Кадзьор из Эйбара не явился в лагерь сборной по договоренности с Ежи Бженчеком из-за проблем в клубе. Вместо него главный тренер вызвал игрока Норвича Пшемислава Плахету, который должен был выступать в составе молодежной сборной Польши.

Сейчас в составе команды остается 26 футболистов, среди которых есть и защитник Динамо Томаш Кендзера.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро