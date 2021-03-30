Сборная Польши имеет серьезные кадровые потери перед матчем отбора к ЧМ-2022 против Англии.

Гжегож Крыховьяк и Камил Пятковски сдали положительные тесты на наличие COVID-19, сообщает Якуб Квиатковски в твиттере.

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Таким образом, сборная Польши не может рассчитывать уже на пятерых игроков перед поединком с Англией. Ранее коронавирус обнаружили у Матеуша Клиха (перед матчем с Польшей, который состоялся 25 марта) и Лукаша Скорупски (перед поединком с Андоррой). Уже в матче с Андоррой травмировался Роберт Левандовски – главная звезда команды.

Отметим, что Польша встретится с Англией уже завтра, 31 марта, начало встречи в 21:45. Британцы являются лидером группы I с 6 очками, а Польша и Венгрия разделяют второе и третье места с 4 пунктами.

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