Сборная Польши находится в поиске главного тренера после ухода Чеслава Михневича. СМИ жонглируют разными кандидатурами, среди которых нашлось место и обладателю "Золотого мяча" Андрею Шевченко.

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Пока фаворитом на вакантную должность называют Яна Урбана, который в 2008-м уже работал с национальной командой в статусе ассистента. Среди иностранных специалистов серьезные шансы имеет Владимир Петкович. А вот Андрей Шевченко, похоже, выбыл из борьбы. Так считает журналист Себастьян Сташевский, на своей странице в социальной сети Твиттер подтвердивший информацию Пьотра Козьминского.

"Шансов нет. У Шевченко сегодня другие приоритеты в жизни. Да и для нас он не топ-кандидат", – написал журналист.

Напомним, последним местом работы украинца была итальянская Дженоа, которую он покинул 15 января 2022 года.

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