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Польша – Колумбия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

24 июня 23:02 2425 Читати українською
Польша – Колумбия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группы H между Польшей и Колумбией. Поединок начался в 21:00.

Матч и онлайн-трансляция Польша – Колумбия начались в 21:00.

Польша – Колумбия – видео голов и обзор матча

Польша: Щенсны, Пищек, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Крыховяк, Гуральски, Зелински, Рыбус, Левандовски, Ковнацки

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Давинсон Санчес, Барриос, Агилар, Хамес Родригес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

Колумбия разгромила Польшу и оставила ее за бортом Мундиаля

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
Матч окончен
0 : 3
Колумбия
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