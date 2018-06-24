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Польша – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

23 июня 19:35 376 Читати українською
Польша – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018
Польша – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

Польша и Колумбия встретятся в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 в Казани. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Польша – Колумбия состоится 24 июня на стадионе Казани. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Япония – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018

Польша – Колумбия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Колумбию. Коэффициент на победу южноамериканской команды составляет 2.25, а потенциальный триумф Польши оценивается баллом 3.20. На ничью ставят 3.30.

Букмекеры из Bwin у представителей Европы также верят меньше. На победу "Кадры" ставят коэффициент 3.25, ничья оценивается в 3.40, победа Колумбии – 2.25.

Напомним, в 1 туре группового этапа ЧМ-2018 Колумбия проиграла Японии, а Польша сенсационно уступила Сенегалу.

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
до матча
9
час
:
30
мин
Колумбия
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ЧМ 2018 Польша - Колумбия Польша Польша Колумбия Колумбия букмекеры
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