Польша – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

Польша и Колумбия встретятся в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 в Казани. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Польша – Колумбия состоится 24 июня на стадионе Казани. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Япония – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018

Польша – Колумбия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Колумбию. Коэффициент на победу южноамериканской команды составляет 2.25, а потенциальный триумф Польши оценивается баллом 3.20. На ничью ставят 3.30.

Букмекеры из Bwin у представителей Европы также верят меньше. На победу "Кадры" ставят коэффициент 3.25, ничья оценивается в 3.40, победа Колумбии – 2.25.

Напомним, в 1 туре группового этапа ЧМ-2018 Колумбия проиграла Японии, а Польша сенсационно уступила Сенегалу.