Польша – Колумбия: анонс матча ЧМ-2018 – кадровые революции сборных перед "финалом"

Польша и Колумбия встретятся в матче 2 тура Чемпионата мир 2018 в группе H. "Футбол 24" представляет анонс игры.

Польша – Колумбия

24 июня, 21:00. Казань, стадион Казань Арена

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

ЧМ-2018: болельщики Колумбии угрожают Санчесу смертью после матча с Японией

"Самое важное изменение в матче с Польшей? Сыграем 11 на 11". Такие печальные шутки главного тренера колумбийцев Хосе Пекермана после того, как его команда отыграла практически весь стартовый матч против Японии в меньшинстве. Поражение от Японии, теоретически самой слабой команды группы, с которой и в меньшинстве Колумбия играла на равных, ставит в очень неудобное положение. Поляки также проиграли – первое фиаско против африканской сборной в истории.

Вот и получается, что даже ничья не устраивает ни одну из команд, которых считали фаворитами группы (8 и 16 команды в рейтинге ФИФА). Единственный позитив, что при равенстве очков места в группе будут определять по разнице голов. Польша и Колумбия проиграли Сенегалу и Японии минимально, поэтому все еще в их руках. Поражение для любой сборной станет практически концом. Поэтому, считайте, плей-офф для поляков и колумбийцев уже стартовал. Или, как говорит, Радамель Фалькао, это малый финал.

Польша – Колумбия: колумбийская фанатка на ЧМ-2018

Интересные факты

Польша столкнулась с настоящим проклятием: в 21-м веке "кадра" ни разу не выиграла 2-й матч на чемпионатах мира и Европы.

Колумбия проиграла 3 первых матча полякам, а затем выиграла столько же. Однако на крупных турнирах они между собой не играли.

Польша – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

Польша никогда не играла на чемпионатах мира с командами Южной Америки вничью: 4 победы и 5 поражений. Колумбия же на ЧМ выиграла только 2 из 9 матчей против европейцев, также проиграв 5 раз. Правда эти победы случились в последних 4-х поединках.

Кадровые революции

Карлос Санчес заработал раннее удаление в первом матче и не сможет помочь сегодня. Колумбиец даже начал получать угрозы расправы от земляков, а в этой стране все может быть (вспомним автогол Эскобара на ЧМ-1994 и смертельную пулю после этого). Все ждут возвращения Хамеса Родригеса в основу. Интересно, что аж 53% колумбийских фанатов против этого. Звезда Баварии настолько разочаровал против японцев, что симпатии болельщиков перевернулись кардинально.

Пекерман планирует кадровую революцию, и это не удивительно. Колумбия стала первой страной из своей зоны отбора проигравшей азиатам на Мундиале. В центре защиты должны выйти Йерри Мина (Барселона) и Кристиан Сапата (Милан). За креатив отвечать будет все же Хамес, который полностью залечил повреждение. Малоизвестные Абель Агилар и Матеус Урибе должны останавливать атаки поляков в центре поля. Хуан Кинтеро на фланге атаки может уступить место Муриелю.

Польша – Колумбия: польская болельщица на ЧМ-2018

Навалка также должен сделать примерно 5 изменений в стартовом составе, прогнозируют польские СМИ. Глик должен вернуться в центр защиты после травмы, а "кадра" сыграет в 3 защитника. Тьягу Ционек и Лукаш Пищек отдадут свои места в основе. Правда последние сообщения все же ставят под сомнение рискованный выход Глика. В защиту должен выйти еще и Беднарек, который выходил на замену против Сенегала. Берешински, Гуральски и Ковнацки заменят таких игроков, как Гросицки, Блащиковски и Милик.

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны – Глик (Пищек), Беднарек, Паздан – Берешински, Гуральски, Крыховяк, Рыбус – Зелински, Левандовски, Ковнацки.

Колумбия: Оспина – Ариас, Мина, Сапата, Мохика – Агилар, Урибе – Куадрадо, Хамес, Кинтеро (Муриель) – Фалькао.

Прогноз

Колумбия никогда не играла 0:0 на чемпионатах мира. Такого счета еще не случалось и во время ЧМ-2018. Ничего не изменится. Команды будут атаковать и забивать. Осторожностью горы здесь не свернешь. В атакующей игре сильнее колумбийцы, а Левандовски никак не проснется еще с конца клубного сезона. Поэтому прогноз 3:1 в пользу Колумбии.