Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж определялся со списком игроков, которые поедут на Евро-2024.

"Кадра" в пятницу, 7 июня, победила сборную Украины (3:1) в товарищеском матче. Уже на второй минуте матча тренеру сборной Польши Михалу Пробежу пришлось менять игрока. Арек Милик из-за столкновения с Русланом Малиновским получил травму.

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Официальный сайт Федерации футбола Польши сообщил, что форвард Ювентуса не примет участие в чемпионате Европы. У Милика диагностировали травму колена. Кроме Арека, Пробеж исключил из списка Оливера Жиха и Павела Бохневича.

Напомним, что Польша на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Франции, Нидерландов и Австрии. Чемпионат Европы стартует уже 14 июня.

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