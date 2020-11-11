"Конечно, лучше, наверное, было бы сыграть два матча. Но календарь матчей сборных прорабатывался давно и вряд ли уже была возможность отменить игру с поляками. С другой стороны, у тренерского штаба нашей сборной будет возможность посмотреть в деле молодых игроков, проверить их уровень и готовность играть в главной команде страны.

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Тренеры получат информацию, а футболисты хороший опыт на международном уровне. В таких матчах, пусть и в товарищеских, они повышают свое мастерство. Тем более, что сборная Польши – серьезный соперник. Очень хорошо организованная команда, целеустремленная. Сюрпризов от нее ждать не стоит, но она умеет выявлять бойцовские качества и верит в свои силы.

Конечно, Левандовски – ведущий игрок сборной Польши. У него был сумасшедший сезон в клубе, большая нагрузка. Поэтому тренеры дали возможность ему отдохнуть. С другой стороны, нашим защитникам могла выпасть возможность проверить себя на фоне такого мастера. Но я уверен, что вместо Левандовски выйдет футболист, который будет сильно мотивирован, чтобы проявить себя", – резюмировал Ващук в комментарии Команда№1.

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