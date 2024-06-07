Сборная Украины сыграет против Польши в подготовительном спарринге перед Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в Варшаве на стадионе Народовый. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Для хозяев это будет первый товарищеский поединок этим летом, а подопечные Сергея Реброва уже успели расписать "сухую" ничью с Германией.

Польша – Украина: анонс товарищеского матча

Где смотреть матч Польша – Украина? Игру будут транслировать местные телеканалы Общественного. Например, Общественное Киев или Общественное Львов и тому подобное. Смотреть поединок можно только на каналах в цифровом эфире T2, IPTV и кабельных сетях. Кроме этого, по условиям договора, местные телеканалы Общественного вещания на OTT-платформах не будут транслировать футбол Украина – Польша. Смотреть онлайн матч сборной Украины можно на медиасервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

Накануне польские СМИ сообщали, что их сборная сыграет не самым сильным составом. Очевидно, Сергей Ребров также решил дать игровую практику тем, кто получал ее меньше.

Стартовые составы:

Польша: Скорупски – Кивиор, Соломон, Валюкевич – Залевски, Романчук, С. Шимански, Скураш – Зелински – Букса, Милик

Икраина: Бущан – Тимчик, Таловеров, Бондарь, Миколенко – Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Судаков, Зубков – Довбик.