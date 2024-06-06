Перед стартом Евро-2024 у поляков запланированы еще два спарринга. Похоже, Михал Пробеж настроен отнестись к ним по-разному.

Польша – Украина: спарринг "сине-желтых" перед Евро-2024 будет обслуживать рефери, который судил финал Кубка Англии

По информации Sport.pl, против Украины не сыграет большинство лидеров сборной Польши. В основном шанс получат те игроки, которые в последнее время играли чуть меньше. То есть поляки сыграют резервом. Есть четкое решение по голкиперам: Щенсны пропустит матч, а Лукаш Скорупси и Марцин Булка проведут по 45 минут.

Напомним, матч Польша – Украина состоится 7 июня в Варшаве. Далее у этих команд запланировано еще по одному спаррингу: подопечные Пробежа 10 июня сыграют против Турции, а команда Реброва на день позже встретится с Молдовой.