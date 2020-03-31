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Польша – Украина: прямая видеотрансляция знаменитого ретро-матча вместо отмененного спарринга

13:52 41 Читати українською
Польша – Украина: прямая видеотрансляция знаменитого ретро-матча вместо отмененного спарринга
Андрей Ярмоленко / фото из открытых источников

Украинская ассоциация футбола решила компенсировать болельщикам сорванный коронавирусом контрольный матч между сборными Польши и Украины, который должен был состояться в Хожуве.

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Матч отменен -
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Украина
21:45 31:03:2020
Матч отменен
 

22 марта 2013 года сборная Украины противостояла Польше в отборе к чемпионату мира 2014 года на стадионе Народовый в Варшаве. Трансляцию поединка от УАФ можно посмотреть непосредственно в этой новости на "Футбол 24" 31 марта. Начало – в 20:00.

Спарринги Украины против сборных Франции и Польши отменены

После обнадеживающей ничьей с англичанами на Уэмбли и досадных осечек в матчах с Молдовой и Черногорией, старт украинской сборной в квалификации Мундиаля-2014 выглядел испорченным. Лишь два очка после трех матчей и предпоследнее место в группе H не давали лишних поводов для оптимизма перед мартовской выездной игрой с командой Польши.

В конце 2012 года сборная Украины получила нового тренера – Михаила Фоменко, для которого дебютный официальный матч на посту тренера национальной команды становился "матчем жизни". Перед тренером стояла сложная задача – вернуть веру команды в том, что шансы на успех есть даже тогда, когда кажется, что их нет, и ребятам по силам победить на заполненном Народовом в Варшаве и вернуться в гонку за путевку на ЧМ-2014.

Напомним, в марте сборная Украины должна была провести два гостевых спарринга против Польши и Франции, но пандемия коронавируса остановила футбольную жизнь почти во всей Европе.

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