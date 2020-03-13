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Польша – Украина: Бонек сообщил, что товарищеский матч может не состояться

11:47 32 Читати українською
Польша – Украина: Бонек сообщил, что товарищеский матч может не состояться
Роберт Левандовски / фото из соцсетей

Президент Федерации футбола Польши (PZPN) Збигнев Бонек рассказал, что поединок между Польшей и Украиной может не состояться из-за угрозы коронавируса.

 

"Матчи с Украиной и Финляндией? Мы в контакте с обеими федерациями и будем реагировать. Если все решат, что нет смысла играть, то не будем играть.

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Ситуация опасна, надо думать о людях. Надо думать о том, чтобы эпидемия закончилась, а не о футболе. Сейчас план такой, чтобы сыграть во Вроцлаве (с Финляндией) и Хожуве (с Украиной) без болельщиков. Но я не знаю, что будет", – сказал Бонек в интервью изданию Przegląd Sportowy.

В то же время, польское издание Weszło со ссылкой на журналиста Кшиштофа Становский сообщает, что оба товарищеских матча сборной Польши отменены.

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