"Единственное, чем я недоволен – это результат. Команда показала очень хороший футбол, очень творческую игру с хорошей структурой. Чего нам не хватало – реализации. Мы допустили две ошибки, и очень сильно поплатились за них. Это футбол, не надо делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, я добавлю этот матч в актив.

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Пытались сбалансировать состав, как и Польша. Кто-то играл 45 минут, кто-то вообще не играл. Нас ждут важные матчи. Спарринг дал достаточно информации обоим тренерам. Не вижу смысла делать общую оценку. Для меня это положительный матч: по отдаче, организации, структуре.

Относительно Лунина. У всех бывает. У него срезался мяч. Качество поля не совсем соответствовало уровню нашей игры. Это проблема, нам было немного трудно играть, потому что контролировать мяч на этом поле труднее. Оно не совсем хорошего качества, поэтому Лунин, наверное, и ошибся.

У меня отличные футболисты, мы хорошо играли, создавали моменты. Бывают дни, когда ты не забиваешь. Структурно игра была очень правильной. Мы маневрировали и постоянно пытались контролировать мяч, были хорошие комбинации и взаимодействия.

В обороне играли компактно. Допустили несколько ошибок, за которые поплатились. В остальном – это футбол. Мы должны дорабатывать в реализации, буду говорить с игроками на эту тему.

Почему выбрал Лунина, а не Ризныка? Лунин – молодой и перспективный вратарь, играет в хорошей команде. Да, у него мало игрового времени, но для этого и нужны спарринги. Кроме ошибки, он сыграл хорошо, я доволен им.

Рассматривали ли варианты кроме Конопли и Бондаря на правом фланге обороны? У нас немного вариантов. Так получилось, что у нас с одной позиции постоянно по два человека выпадает: то два вратаря, то два центральных защитника, то два крайних защитника. У нас на этой позиции проблема. Конопля сыграл очень хорошо. Во втором тайме мы дали возможность Бондарю, чтобы посмотреть, сможет ли он сыграть на этой позиции. Он тоже неплохо вошел в игру. У нас впереди матчи с Германией и Швейцарией. Нам нужны игроки, которые смогут решать задачи.

Почему Буяльский не получил вызов? У нас достаточно хавбеков, которые работали в системе Динамо. Буяльский из-за травм пропускал последние матчи, сейчас он хорошо выглядит в команде. У нас есть костяк, но я его всегда рассматриваю его как кандидата. Когда он приезжал, я всегда был доволен его работой и отношением. На данный момент мы вызвали именно этих игроков", – сказал Шевченко для YouTube-канала УАФ.

Добавим, что обеим командам в ноябре предстоит сыграть заключительные матчи Лиги наций – Польша встретится с Италией и Нидерландами, а Украина с Германией и Швейцарией.

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