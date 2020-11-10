Лидер сборной Украины Андрей Пятов ответил на несколько вопросов перед спаррингом против поляков.

"Помню ли матч в Варшаве в 2013-м (украинцы победили поляков 3:1 – прим.)? Это уже история, сейчас у нас новый вызов, сменились игроки, будет очень интересно посмотреть на нашу завтрашнюю игру.

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Приезд Усика в лагерь сборной? Приятно, что чемпион приехал к нам, это определенный заряд позитива перед тремя матчами.

Отсутствие Левандовски? Мы всегда стараемся играть против сильнейших, поэтому жаль, что Роберт завтра не сыграет, но у соперника не менее опасные игроки", – сказал Пятов на пресс-конференции.

Напомним, национальная команда Польши будет принимать Украину 11 ноября на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.

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