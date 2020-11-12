"Тяжелая встреча. Украина – очень хорошая команда. Они были хорошо организованы. Мы забили первый гол после ошибки, это немного нам помогло. У сборной Украины много хороших игроков, и они несколько раз угрожали нашим воротам. К счастью, мы победили.

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Мой гол? Я делаю все, чтобы мое положение в команде было как можно лучше", – цитирует Модера wp.pl.

Стоит отметить, что 21-летнему поляку удалось за одну минуту после выхода на замену отличиться дебютным голом в футболке национальной команды.

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