Польша – Украина: матч официально пройдет без зрителей
16:28 - Читати українською
В товарищеском поединке перед Лигой наций сборные останутся без поддержки на трибунах.
Как известно, 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе состоится спарринг с участием национальных команд Польши и Украины.
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Как сообщил официальный сайт УАФ, первый поединок подопечных Шевченко в ноябре пройдет при пустых трибунах. Заметим, матч будет подготовительным к непростым встречам в Лиге наций.
Уже 14 ноября "сине-желтые" в Лейпциге сыграют с Германией, а 17-го в Люцерне – со Швейцарией.
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