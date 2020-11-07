В товарищеском поединке перед Лигой наций сборные останутся без поддержки на трибунах.

Как известно, 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе состоится спарринг с участием национальных команд Польши и Украины.

Шевченко довызвал в сборную Украины Кравца и получил приятное усиление перед матчами Лиги наций

Как сообщил официальный сайт УАФ, первый поединок подопечных Шевченко в ноябре пройдет при пустых трибунах. Заметим, матч будет подготовительным к непростым встречам в Лиге наций.

Уже 14 ноября "сине-желтые" в Лейпциге сыграют с Германией, а 17-го в Люцерне – со Швейцарией.

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